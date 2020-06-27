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Погода жжёт: оранжевый уровень опасности на 27 июня. Теперь из-за жары

В Беларуси в субботу температура воздуха достигнет 30 –31 градусов

Об этом проинформировал Белгидрометцентр.

Также сообщается об области повышенного атмосферного давления по республике.

На западе страны, в Брестской области, пройдут кратковременные дожди. 

В отдельных районах - грозы.

Температура воздуха ночью на минимуме не опустится ниже 12-18 градусов тепла, максимальная днем составит от плюс 24 до 31 градуса.

А вот завтра, в воскресенье, ожидаются грозы и дожди. При этом температура воздуха будет достигать +29С 
"Белорусский партизан"
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