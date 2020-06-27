Об этом проинформировал Белгидрометцентр.





Также сообщается об области повышенного атмосферного давления по республике.





На западе страны, в Брестской области, пройдут кратковременные дожди.





В отдельных районах - грозы.





Температура воздуха ночью на минимуме не опустится ниже 12-18 градусов тепла, максимальная днем составит от плюс 24 до 31 градуса.





А вот завтра, в воскресенье, ожидаются грозы и дожди. При этом температура воздуха будет достигать +29С