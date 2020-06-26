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Последствия коронавируса сравнили с ВИЧ и туберкулезом

Последствия коронавируса для переболевших можно сравнить с такими вирусными заболеваниями, как ВИЧ и туберкулез.

 Об этом рассказала пульмонолог Марина Казакова, сообщает lenta.ru со ссылкой на «Московский комсомолец».

По ее словам, даже бессимптомно перенесшим инфекцию гражданам следует соблюдать рекомендации врачей и регулярно проверять здоровье. «Так было со многими вирусами. В частности, вирус иммунодефицита требует достаточно длительного наблюдения пациента. Такая же история может быть с перенесшими туберкулез. Они какое-то время состоят на учете, наблюдаются», — сказала врач.

Она уточнила, что сейчас есть данные о случаях нарушения работы иммунной системы, когда она начинает повреждать внутренние органы и сосуды, возникает сахарный диабет. «Мы не до конца понимаем, чего ожидать», — добавила Казакова.


Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что перенесшие коронавирус нуждаются в длительном диспансерном наблюдении, поскольку пока неизвестны отдаленные последствия болезни.

Согласно выводам специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании, вылечившиеся от COVID-19 пациенты могут всю жизнь страдать от его последствий — например, от хронической усталости.
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