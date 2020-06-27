Австралийская сеть Woolworths ввела лимит на количество упаковок туалетной. В магазине можно приобрести не более двух упаковок за один раз. Об этом, в пятницу, 26 июня, сообщает РИА Новости.









Также, в торговой сети пообещали в скором времени ограничить продажу антисептиков, муки, сахара, макарон, яиц и риса.





“Хотя у нас достаточно запасов, мы принимаем превентивные меры”, — приводятся слова руководителя компании Клэр Питерс.





Другая австралийская торговая сеть — Coles еще более жестко подошла к продаже туалетной бумаги: не более одной упаковки на человека.





Как сообщил исполнительный директор Стивен Кейн, компания “вводит временный лимит на покупки для супермаркетов, чтобы справиться со спросом на основные товары первой необходимости”.









Австралия уже переживала повышенный спрос на туалетную бумагу. В марте на фоне распространения коронавируса на континенте стала ощущаться ее нехватка до такой степени, что местная газета напечатала дополнительные страницы, чтобы помочь своим читателям в борьбе с этой проблемой.





Ранее жительница австралийского города Тувумба в штате Квинсленд Хайди Янецки по ошибке заказала вместо 48 рулонов туалетной бумаги 48 коробок или 2304 рулона. Заказ доставили домой, и женщина была очень расстроена тем, что ее невнимательность обошлась ей в 3264 доллара.



