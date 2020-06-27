Не только в Минске: на Гомельщине сельчане остались без питьевой воды

Деревня Пересека в Гомельской области осталась без питьевой воды. Власти отказываются решать проблему, так как в населённом пункте живёт слишком мало людей. Сильные новости публикуют ряд документов - обращений жителей и официальные ответы соответствующих структур на их запросы.





Вчера жители нескольких микрорайонах белорусской столицы столкнулись с проблемой качества воды. Власти пообещали решить вопрос до конца дня, а люди стихийно скупали всю воду в магазинах. Государственные СМИ уверяли, что проблема лишь с запахом, а популярные Телеграм-каналы публиковали фото свидетельств негативного влияния водопроводной воды на здоровье минчан.





В это время жители одной из деревень Гомельской области официально неделю живут без какой-либо пригодной к употреблению воды.









Столкнувшись с проблемами качества воды, сельчане обратились в районную и областную санстанции. Те провели исследование и обнаружили в воде превышение уровня железа в 10 раз, а в колодцах — превышение уровня нитратов в 3-4 раза.





Ответ от Рогачёвского центра гигиены и эпидемиологии пришёл 18 июня. В письме сказано, что водопровод запитан от артезианской скважины глубиной 107 метров, размещённой на юго-запад от деревни, построенной в 2015 году. В результате внешних факторов вода испортиться не могла: скважина защищена от проникновения, аварий на сетях не было.





Санстанция направила предписание о проведении санитарной обработки скважины и водопроводных сетей, а для приведения в норму содержания железа в воде Рогачёвскому райисполкому предложили построить станцию обезжелезивания.





В тот же день Рогачёвский райисполком ответил, что в деревне Пересека зарегистрировано 33 жителя, по факту живёт лишь 26 человек. При этом в 4-ех домах из 12-ти есть техническая возможность пользоваться централизованной системой водообеспечения. В двух домах есть частные скважины и только в трёх фактически пользуются испорченной водой.





Из-за того, что вода необходима маленькому количеству людей, райисполком отказывается строить станцию обезжелезивания. Также власти отметили, что мероприятия по обеспечению жителей Рогачёвского района качественной питьевой водой распланированы до 2025 года, а Пересека в планы на ближайшую пятилетку не входит.









19 июня гомельская областная санстанция посоветовала прекратить работу водопровода и начать подвоз воды в деревню. Если с первой часть рекомендаций райисполком справился, то по второй есть вопросы. По словам местных жителей, люди по-прежнему остаются без воды, пригодной для употребления. Возить воду никто так и не стал.



