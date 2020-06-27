фото Белсат





На данный момент минчане могут набрать чистую воду в цистернах по следующим адресам:





ул. Есенина, 131;

ул. Якубовского, 53;

ул. Грибоедова, 1;

ул. Бельского, 60;

ул. П. Глебки, 126;

ул. Немига, 42;

ул. Берута, 14.





На территории водозабора № 2 «Петровщина» (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их емкости в необходимом количестве.



