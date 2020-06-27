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Минчане! Запрет на использование воды в городе пока не снят. Адреса, где можно набрать питьевую воду

Подвоз чистой питьевой воды организован в семи точках Минска.

Об этом, как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
фото Белсат

На данный момент минчане могут набрать чистую воду в цистернах по следующим адресам:

ул. Есенина, 131;
ул. Якубовского, 53;
ул. Грибоедова, 1;
ул. Бельского, 60;
ул. П. Глебки, 126;
ул. Немига, 42;
ул. Берута, 14.

На территории водозабора № 2 «Петровщина» (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их емкости в необходимом количестве.

Напоминаем, запрет на использование воды в городе пока не снят.
"Белорусский партизан"
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