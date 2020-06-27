+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Коронавирус в мире на утро 27 июня

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 июня

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 27 июня превысило 9,78 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 9 778 674 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 189,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 493 674 инфицированных, 4,93 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,47 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,27 миллиона человек), Россия (620,8 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (490,4 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (310,8 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран, пишет lenta.ru.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 125 039 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]