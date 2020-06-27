Коронавирус в мире на утро 27 июня

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Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 27 июня превысило 9,78 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.





По информации проекта, в мире заражены 9 778 674 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 189,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 493 674 инфицированных, 4,93 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,47 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,27 миллиона человек), Россия (620,8 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (490,4 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (310,8 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Иран, пишет lenta.ru





Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 125 039 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.



