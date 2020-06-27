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Трагедия на проспекте Дзержинского: спасатели достали из колодца троих мужчин без сознания. Двоих спасти не удалось

О трагедии вчера вечером, 26 июня, трагедии сообщили в соцсети.

 МЧС подробностей не сообщает, как они там оказались и сколько времени пробыли – ведется расследование. По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы. Известно, что в настоящее время там ведутся работы по благоустройству площади Богушевича – там будет станция третьей линии метро.

Фото: Адарья Гуштын, TUT.BY
"Белорусский партизан"
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