Трагедия на проспекте Дзержинского: спасатели достали из колодца троих мужчин без сознания. Двоих спасти не удалось
О трагедии вчера вечером, 26 июня, трагедии сообщили в соцсети.
МЧС подробностей не сообщает, как они там оказались и сколько времени пробыли – ведется расследование. По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы. Известно, что в настоящее время там ведутся работы по благоустройству площади Богушевича – там будет станция третьей линии метро.
Фото: Адарья Гуштын, TUT.BY
"Белорусский партизан"
08:07 27/06/2020
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