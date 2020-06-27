МЧС подробностей не сообщает, как они там оказались и сколько времени пробыли – ведется расследование. По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы. Известно, что в настоящее время там ведутся работы по благоустройству площади Богушевича – там будет станция третьей линии метро.





Фото: Адарья Гуштын, TUT.BY



