Как живет деревня в Гомельской области под бело-красно-белым флагом

Как эффективно решать местные проблемы? И что за чудо-зверь живет под Рогачёвым? Рассказываем!

Новоиспеченные сельчане активно взялись за решение местных проблем. Про их деревню, ее проблемы и обращения по их решению даже появились специальные стикеры в Telegram.





Житель деревни Пересека юрист Игорь Случак рассказал нам о реальных историях, которые легли в основу деревенского стикер-пака. Все его комментарии переведены с белорусского языка.









«Это стикер про местный протест. По нашей улице ездили трактора и сильно повреждали дорогу. Мы писали обращения, дорогу периодически немного ремонтировали, но после очередного появления пары тракторов дороги снова не было. Тогда я и другие жители деревни нашли старые холодильники и сделали из них баррикады, чтобы перекрыть проезд тракторов. И это сработало! Баррикады стояли в течение шести месяцев, за это время неизвестные несколько раз пытались их разобрать, но местные жители усиливали их еще больше. В итоге Рогачевский райисполком принял решение о запрете проезда тракторов по этой дороге. А недавно здесь был установлен знак, запрещающий проезд тяжелой техники. И мы победили!»





«Мы решаем проблемы при помощи официальных обращений, и всем советует так делать. Это очень эффективно. С помощью обращений мы разобрались с движением тракторов, которые повреждали дорогу, проблемами с электричеством, а теперь мы решаем вопрос качества воды. Занимаемся и благоустройством деревни: на автобусной остановке появились новые таблички с расписанием транспорта, дорожные знаки, столбики и пешеходный переход, обновлены общественные колодцы».





«В нашей деревне живет интересное животное – реальный гибрид козла и барана. Таких гибридов в мире всего зарегистрировано около десяти, а в Беларуси их больше нигде нет!».





«В нашей деревне круглый год развевается бело-красно-белый флаг. Он хорошо виден с шоссе, так как висит он даже выше, чем флаг на сельсовете».





Вы можете добавить весь набор стикеров для Telegram здесь. Рисунки для стикер-пака выполнены художником Михаилом Дайлидовым.





Кстати, у деревни Пересека есть свой собственный Instagram и Facebook . Если вас интересует, как живет маленькая белорусская деревня – подписывайтесь!





Инициатива «Новая Пересека» является частью кампании «Зробім лепш» при поддержке Ассамблеи неправительственных организаций.



