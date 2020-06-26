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Зачем жителям деревни под бело-красно-белым флагом понадобились баррикады из старых холодильников?

Деревня Пересека находится в Рогачевском районе. Год назад сюда переехали представители гражданской инициативы «Умовы для мовы» Алина Нагорная и Игорь Случак.

Зачем жителям деревни под бело-красно-белым флагом понадобились баррикады из старых холодильников?
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Как живет деревня в Гомельской области под бело-красно-белым флагом
Как эффективно решать местные проблемы? И что за чудо-зверь живет под Рогачёвым? Рассказываем! 
Новоиспеченные сельчане активно взялись за решение местных проблем. Про их деревню, ее проблемы и обращения по их решению даже появились специальные стикеры в Telegram.

Житель деревни Пересека юрист Игорь Случак рассказал нам о реальных историях, которые легли в основу деревенского стикер-пака. Все его комментарии переведены с белорусского языка.


«Это стикер про местный протест. По нашей улице ездили трактора и сильно повреждали дорогу. Мы писали обращения, дорогу периодически немного ремонтировали, но после очередного появления пары тракторов дороги снова не было. Тогда я и другие жители деревни нашли старые холодильники и сделали из них баррикады, чтобы перекрыть проезд тракторов. И это сработало! Баррикады стояли в течение шести месяцев, за это время неизвестные несколько раз пытались их разобрать, но местные жители усиливали их еще больше. В итоге Рогачевский райисполком принял решение о запрете проезда тракторов по этой дороге. А недавно здесь был установлен знак, запрещающий проезд тяжелой техники. И мы победили!»

«Мы решаем проблемы при помощи официальных обращений, и всем советует так делать. Это очень эффективно. С помощью обращений мы разобрались с движением тракторов, которые повреждали дорогу, проблемами с электричеством, а теперь мы решаем вопрос качества воды. Занимаемся и благоустройством деревни: на автобусной остановке появились новые таблички с расписанием транспорта, дорожные знаки, столбики и пешеходный переход, обновлены общественные колодцы».

«В нашей деревне живет интересное животное – реальный гибрид козла и барана. Таких гибридов в мире всего зарегистрировано около десяти, а в Беларуси их больше нигде нет!».

«В нашей деревне круглый год развевается бело-красно-белый флаг. Он хорошо виден с шоссе, так как висит он даже выше, чем флаг на сельсовете».

Вы можете добавить весь набор стикеров для Telegram здесь. Рисунки для стикер-пака выполнены художником Михаилом Дайлидовым.

Кстати, у деревни Пересека есть свой собственный Instagram и Facebook. Если вас интересует, как живет маленькая белорусская деревня – подписывайтесь!

Инициатива «Новая Пересека» является частью кампании «Зробім лепш» при поддержке Ассамблеи неправительственных организаций. 
gomel.today
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