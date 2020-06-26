Правительство Черногории возобновило действие ранее отмененных жестких карантинных ограничений из-за вспышки коронавируса. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщило информагентство Reuters.

В рамках карантина снова запрещены спортивные соревнования и тренировки, а также общественные собрания на открытом воздухе.

Также запрещены богослужения вне церквей. Во время похорон на кладбищах разрешается присутствовать только членам семьи.

Кроме того, в двух муниципалитетах на севере страны введен комендантский час с 18:00 до 5:00.

Черногорская экономика значительную часть доходов получает от туризма вдоль своего побережья Адриатического моря. Поэтому страна объявила себя свободной от коронавируса 25 мая.

Число заразившихся коронавирусом начало расти 10 дней назад. С тех пор власти сообщили о 100 новых случаях. Ранее число заразившихся COVID-19 составляло 424 человека.

Стоит отметить, что в Черногории 24 июня в разных городах прошли массовые акции протеста против задержания руководителей администрации города Будвы, возникли беспорядки и столкновения с полицией.



