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Нашли выход: Черногория вернулась в жесткий карантин. Власти опасаются массовых акций или COVID-19?

Спустя два дня после массовых беспорядков правительство страны ввело запрет на массовые собрания и комендантский час в двух городах.

Правительство Черногории возобновило действие ранее отмененных жестких карантинных ограничений из-за вспышки коронавируса. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщило информагентство Reuters.
 
 
В рамках карантина снова запрещены спортивные соревнования и тренировки, а также общественные собрания на открытом воздухе. 
 
Также запрещены богослужения вне церквей. Во время похорон на кладбищах разрешается присутствовать только членам семьи.
 
Кроме того, в двух муниципалитетах на севере страны введен комендантский час с 18:00 до 5:00.
 
Черногорская экономика значительную часть доходов получает от туризма вдоль своего побережья Адриатического моря. Поэтому страна объявила себя свободной от коронавируса 25 мая.
 
Число заразившихся коронавирусом начало расти 10 дней назад. С тех пор власти сообщили о 100 новых случаях. Ранее число заразившихся COVID-19 составляло 424 человека.
 
Стоит отметить, что в Черногории 24 июня в разных городах прошли массовые акции протеста против задержания руководителей администрации города Будвы, возникли беспорядки и столкновения с полицией.
telegraf.by
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