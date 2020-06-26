Гитара Курта Кобейна продана в Беверли-Хиллз за рекордную сумму





Именно на этой акустической гитаре модели Martin D-18E музыкант играл на культовом концерте MTV Unplugged в 1993 году.

В сообщении аукционного дома в твиттере говорится, что это новый мировой рекорд для гитар.





Инструмент приобрел основатель компании по производству микрофонов Rode Microphones Питер Фридман. По его словам, гитара будет регулярно выставляться на мировых выставках, а доходы от этого будут направлены на поддержку музыкантов и художников.





"Когда я услышал, что эта культовая гитара выставлена на аукцион, то сразу понял, что это моя единственная возможность не только заполучить ее, но и использовать в качестве средства освещения проблемы, с которой всегда сталкиваются те, кто занимается искусством", - говорит Фридман, отмечая, что решил таким образом стать "человеком, который действует".





По его словам, во всем мире индустрия культуры сильно пострадала от Covid-19, а музыканты и художники, и без того страдающие от недостатка поддержки, особенно.





"Искусство и организации, которые поддерживают искусство, удивительно недооценены и получают мало финансирования от многих правительств во всем мире, несмотря на их культурное и экономическое значение. Я рассматривал покупку гитары не только для того, чтобы показать ее другим меломанам, но и с тем, чтобы повысить уровень осведомленности о той борьбе, которую каждый день ведут музыканты и художники", - подчеркнул Фридман.



