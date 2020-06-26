Представлен новый дизайн Windows

Изображения элементов операционной системы были представлены командой Microsoft 365 в аккаунте компании на Facebook, пише т Lenta.Ru.





По задумке разработчиков системы, элементы интерфейса получат полупрозрачный фон, что позволит им более гармонично смотреться в условиях дневной или ночной темы. Плитки Live Tiles станут принимать фон, соответствующий остальному оформлению операционной системы. Список запущенных программ, появляющийся по нажатию на кнопку "Пуск", также не будет иметь постоянной цветной подложки.









В сообщении Microsoft 365 говорится, что новое оформление вдохновлено обсуждением темы инклюзивности и равенства. Компания также уточнила, что с помощью обновленного оформления пытается поддержать движение ЛГБТ. При этом не сообщается, является ли новый дизайн финальным и когда он будет доступен на Windows 10.









В марте Microsoft продемонстрировала пользователям обновленный дизайн своей операционной системы. По идее разработчиков, Windows должна постепенно избавиться от плиточного дизайна, появившегося в 2012 году. Также компания анонсировала изменение внешнего вида встроенной программы "Проводник" и значка "Пуск".



