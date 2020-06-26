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Чем богаты: президенту в Солигорске подарили скульптуру шахтера

Александру Лукашенко в Солигорске подарили скульптуру шахтера.


Эту необычную малую архитектурную форму Главе государства вручили на ООО «Белкалий-Мигао», пишет mlyn.by

Скульптура изготовлена из стали. Высотой она 60 см, шириной — 27, а весит 80 килограммов. Подарок Президент пообещал разместить во Дворце Независимости.

Помимо посещения предприятия в Солигорске Глава государства встретился с активом Минской области. Во время рабочей поездки Президенту доложили о социально-экономическом развитии центрального региона и реализации инвестпроекта по строительству завода по производству нитрата калия.
Юлия Гавриленко
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