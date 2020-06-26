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Передумали? В Гомеле отменили концерт Дяди Вани, который накануне высказался о событиях в стране

На День Независимости 3 июля в Гомеле на набережной реки Сож должен был выступить Иван Вабищевич, более известный как Дядя Ваня. Однако неожиданно из анонсов мероприятий пропало имя артиста. Гомельские власти передумали?



За комментарием о происходящем «Сильные Новости» обратились к артисту.

«Отменён. Формулировка — отсутствие финансирования. Жаль, что не получилось сделать концерт для гомельчан. Но значит, ещё приедем, не последний день живем», — рассказал Вабищевич.

О том, связана ли отмена выступления с нашумевшим постом артиста в Инстаграм, он говорить не хочет, отмечая лишь, что всё итак понятно.

«Кто знает... Мы же умные люди», — сказал Иван.

Иван Вабищевич, исполнивший в 2010 году песню «Саня останется с нами», 24 июня опубликовал пост в своём аккаунте в Инстаграм с осуждением действий властей.

«По-моему это страх. А тот, кто боится, не может вести за собой Людей. Перемены нужны! Только давайте помнить о здравом смысле, холодном рассудке и честности перед собой!, — написал артист.

Также он отметил, что гордится белорусами, которые перестали боятся и невзирая на препятствия добиваются честности.

После публикации подписчики, предрекая последствия, спросили у Ивана, боится ли он отмены концертов из-за высказываний против власти. На что артист ответил, что живёт не только за счёт выступлений, оплачиваемых из бюджета.
Сильные новости
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