







За комментарием о происходящем «Сильные Новости» обратились к артисту.





«Отменён. Формулировка — отсутствие финансирования. Жаль, что не получилось сделать концерт для гомельчан. Но значит, ещё приедем, не последний день живем», — рассказал Вабищевич.





О том, связана ли отмена выступления с нашумевшим постом артиста в Инстаграм, он говорить не хочет, отмечая лишь, что всё итак понятно.





«Кто знает... Мы же умные люди», — сказал Иван.





Иван Вабищевич, исполнивший в 2010 году песню «Саня останется с нами», 24 июня опубликовал пост в своём аккаунте в Инстаграм с осуждением действий властей.





«По-моему это страх. А тот, кто боится, не может вести за собой Людей. Перемены нужны! Только давайте помнить о здравом смысле, холодном рассудке и честности перед собой!, — написал артист.





Также он отметил, что гордится белорусами, которые перестали боятся и невзирая на препятствия добиваются честности.





После публикации подписчики, предрекая последствия, спросили у Ивана, боится ли он отмены концертов из-за высказываний против власти. На что артист ответил, что живёт не только за счёт выступлений, оплачиваемых из бюджета.



