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В Гомеле умер директор школы №39 Сергей Камыш

Сергей Камыш умер 25 июня в больнице, где ему лечили пневмонию, сообщили коллеги директора. Ему было 49 лет. Школу №39 он возглавлял с 2005 года.


Закончил Мозырский пединститут, начал работать учителем физики в школе №22, в конце 90-х трудился заместителем директора по воспитательной работе в школе №6, реорганизованной впоследствии в школу №71. 
В школу №39 Сергей Сергеевич пришел в 2005 году. Коллеги отмечают его организаторские качества, отзываются как об исключительно трудолюбивом человеке. 
 
Прощание с Сергеем Камышом пройдёт завтра, 27 июня, с 11 до 12 часов, в церкви святого праведного Иоанна Кормянского.

фото с сайта belkagomel.by
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