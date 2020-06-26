В Гомеле умер директор школы №39 Сергей Камыш





Закончил Мозырский пединститут, начал работать учителем физики в школе №22, в конце 90-х трудился заместителем директора по воспитательной работе в школе №6, реорганизованной впоследствии в школу №71.

В школу №39 Сергей Сергеевич пришел в 2005 году. Коллеги отмечают его организаторские качества, отзываются как об исключительно трудолюбивом человеке.



Прощание с Сергеем Камышом пройдёт завтра, 27 июня, с 11 до 12 часов, в церкви святого праведного Иоанна Кормянского.





фото с сайта belkagomel.by



