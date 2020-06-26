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Дмитрий Крутой: Качественная вода появится к утру уже завтра

Ситуация с водой в Минске на данный момент полностью локализована, подача качественной воды организована практически в весь жилищный фонд столицы. Об этом заявил журналистам замглавы администрации президента Дмитрий Крутой

Об этом передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний момент ситуация полностью локализована, нормализована подача воды практически в весь жилищный фонд города Минска. Есть еще несколько объектов социальной инфраструктуры, где заканчивается откачка некачественной воды. Минздрав, конечно, перестраховываясь и получая результаты последних анализов буквально в режиме онлайн, еще не снял запрет (на употребление воды для питья. - Прим. БЕЛТА) прямо сейчас. Но думаю, что до конца дня - к началу утра вода будет разрешена и для питьевых целей", - сказал Дмитрий Крутой.


Он отметил, что пока рано говорить о причинах инцидента, но, как только стало известно о проблеме, соответствующие службы включились в работу. "Ситуацию сразу взяли на контроль. Профильный вице-премьер, находящийся в это время с визитом в Витебске на строительных объектах, тут же вернулся назад в Минск. Был организован штаб, он работал в круглосуточном режиме", - рассказал замглавы администрации. О ситуации проинформировали премьер-министра. Кроме того, с первых минут все вопросы были на личном контроле у президента.



По словам Дмитрия Крутого, прорабатывалось несколько версий случившегося. "Базовой версией на сегодня является то, что во время ремонтных работ, когда заменялся участок водопровода, в оставшейся части вода в течение месяца или полутора в условиях жары и под влиянием прочих факторов застоялась. Когда весь водопровод был сварен, она попала в систему", - пояснил замглавы Администрации.

Он уточнил, что это только базовая версия, а окончательные причины будут установлены по результатам официального расследования. "Не думаю, что здесь есть какой-то избыточный форс-мажор. Возможно, на фоне проходящей в том числе политической кампании любое событие рассматриваются под увеличительным стеклом", - заметил Дмитрий Крутой.
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