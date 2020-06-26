Есть версия: коронавирус появился в Европе за год до эпидемии

Среди изучаемых образцов были несколько за период с января 2018 по декабрь 2019 года





Исследователи университета Барселоны обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в городских стоках, датированных мартом 2019 г. Об этом говорится в сообщении университета.

"Эти результаты говорят о том, что инфекция была намного раньше, чем стало известно о первом случае COVID-19 в мире", - отмечается в университетском отчете. Барселонские ученые исследовали воды за разные периоды.

При этом концентрация геномов SARS-CoV-2 четко совпадала с изменением числа заболеваний COVID-19 среди населения, подчеркнул профессор факультета биологии Альберт Боск.









Среди изучаемых образцов были несколько за период с января 2018 по декабрь 2019 года, все были отрицательными, за исключением образца за 12 марта, где геномы SARS-CoV-2 были в очень небольшом количестве, но дали точный результат в результате теста ПЦР.

"В Барселону приезжает много людей для туризма или по работе, и более чем вероятно, что похожая ситуация была в других частях мира", - сказал Боск. По его мнению, тем, кто переболел коронавирусом до объявления эпидемии, ставили диагноз грипп, поскольку заболевания имеют схожие симптомы.

Ранее американские эпидемиологи под руководством доцента Пенсильванского университета Пола Плэнета пришли к выводу, что в рамках пандемии по миру распространяется шесть разновидностей коронавируса нового типа.



