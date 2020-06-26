+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

На "Минскводоканале" сломалась обеззараживающая установка?

"Минскводоканал" объявил тендер на ремонт установки обеззараживания воды ЭРГ-2000 "Сиваш".

Соответствующее объявление появилось на сайте Мингорисполкома 25 июня. 

"Срок для подготовки и подачи предложений: предпочтительно до 08:00 29.06.2020 года", — указано в тендере 

Возможно, поломка именно этой установки стала причиной плохой воды, от которой пострадала за последние три дня половина Минска. 

И хотя объявление о необходимости ремонта появилось еще вчера вечером, 25 июня руководитель Мингорисполкома Анатолий Сивак заявлял через пресс-службу: 

"Причины произошедшего на данный момент не установлены. Исходя из докладов городских служб одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода".


Так выглядит очистная установка "Сиваш", которую нужно ремонтировать / studfile.net
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]