На "Минскводоканале" сломалась обеззараживающая установка?
"Минскводоканал" объявил тендер на ремонт установки обеззараживания воды ЭРГ-2000 "Сиваш".
Соответствующее объявление появилось на сайте Мингорисполкома 25 июня.
"Срок для подготовки и подачи предложений: предпочтительно до 08:00 29.06.2020 года", — указано в тендере
Возможно, поломка именно этой установки стала причиной плохой воды, от которой пострадала за последние три дня половина Минска.
И хотя объявление о необходимости ремонта появилось еще вчера вечером, 25 июня руководитель Мингорисполкома Анатолий Сивак заявлял через пресс-службу:
"Причины произошедшего на данный момент не установлены. Исходя из докладов городских служб одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода".
Так выглядит очистная установка "Сиваш", которую нужно ремонтировать / studfile.net
Источник: euroradio.fm
17:40 26/06/2020
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