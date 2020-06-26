На "Минскводоканале" сломалась обеззараживающая установка?

Соответствующее объявление появилось на сайте Мингорисполкома 25 июня.





"Срок для подготовки и подачи предложений: предпочтительно до 08:00 29.06.2020 года", — указано в тендере





Возможно, поломка именно этой установки стала причиной плохой воды, от которой пострадала за последние три дня половина Минска.





И хотя объявление о необходимости ремонта появилось еще вчера вечером, 25 июня руководитель Мингорисполкома Анатолий Сивак заявлял через пресс-службу:





"Причины произошедшего на данный момент не установлены. Исходя из докладов городских служб одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода".









Так выглядит очистная установка "Сиваш", которую нужно ремонтировать / studfile.net