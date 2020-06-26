ОНТ прекратило сотрудничество с Дмитрием Врангелем

ОНТ прекратило сотрудничество с телеведущим и шоуменом Дмитрием Врангелем. Как стало известно « Салідарнасці », телетрансляция шоу «Приключения капитана Врангеля» завершена. Очередной выпуск, посвященный Кубе, должен был выйти в пятницу утром.





Несмотря на то, что передача ранее была проанонсирована, в эфир она так и не попала. Позже Дмитрий Врангель узнал, что сотрудничество с ним прекращено – «без объяснения причин».





«Всем поклонникам нашей авторской программы хочу сообщить, что телеканал ОНТ прекратил её показ. Друзья, все кто был с нами, СПАСИБО!» – написал Дмитрий Врангель.





Теперь передачи Дмитрия Врангеля можно посмотреть только на youtube-канале





Отметим, что несколькими днями ранее Дмитрий Врангель выступил с резкой критикой действий ОМОНа около магазина Simbal.by. А также высказался по поводу ситуации в стране:





«Я не вижу разницы между ОПГ РБ 80-90-х и сегодняшним днем! Тогда, в 90-х, мальчишек и бабушек по дворам не щемили, в угол, как животных не загоняли, людей в плену массово не держали. Такой опасности за свою жизнь и жизнь своих близких я не испытывал как сегодня!»