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"Сильные Новости" о COVID-19 и статистике Минздрава: ситуация давно вышла из-под контроля. Все цифры - от балды

«Сильные Новости» перестают публиковать официальную статистику по COVID-19. Редакция объяснила почему.


"Сильные Новости" о COVID-19 и статистике Минздрава: ситуация давно вышла из-под контроля. Все цифры - от балды
фото носит иллюстративный характер
"С самого начала пандемии наш ресурс уделял огромное внимание освещению ситуации с распространением коронавируса COVID-19 как в Беларуси в целом, так и в Гомельской области.

Отлично осознавая роль информирования граждан об эпидемиологической ситуации и ту ответственность, которая лежит на СМИ за правдивую и объективную картину, мы делали все возможное ради того, чтобы гомельчане как можно ответственнее относились к опасности.

Огромного труда стоило нам наладить сбор правдивых сведений о том, как распространяется вирус у нас в регионе. Мы не только смогли сообщить обществу о первых случаях в то время, когда власти изо всех сил их скрывали. 

На протяжении двух месяцев нам удавалось показывать жителям Гомельской области реальную статистику заражений в регионе, пока Минздрав делал из этого «государственную тайну» и всеми силами старался данные скрыть.

Впоследствии большое количество наших региональных источников информации подверглось проверкам и ощутили угрозу своему положению, возможности для информирования снизились. 

Однако мы перестали сообщать статистические данные по Гомельской области не поэтому. А потому, что все больше и больше людей «оттуда» говорили нам вполне четко: «Реальную статистику уже никто не ведет и никто за ней не следит, ситуация давно вышла из-под контроля. Все цифры, которые есть — «от балды».

Иными словами, информирование по ситуации в Гомельской области мы прекратили просто потому, что это стало бессмысленным.

Однако в настоящее время пришёл момент осознать, что и приводить данные Минздрава в целом по стране — скорее вредно, чем полезно. В последние дни чиновники рисуют нам благостную картину стремительного «снижения» темпов распространения эпидемии.

Однако все сведения, имеющиеся сейчас у редакции, говорят об обратном.

Мы многое не можем публиковать, потому что если мы на это пойдем, то ситуация будет, как с «отозванным» диагнозом первой заболевшей в Житковичах: власти просто сделают лицо «кирпичом» и скажут, что это «не соответствует действительности».

Однако мы точно знаем, что эпидемия в Гомельской области не ослабевает, а усиливается. Мы точно знаем, что количество смертей людей с диагнозом COVID-19 растет чем дальше, тем стремительней, но в статистику умерших попадают лишь те, у кого врачам не удалось обнаружить даже прыща, чтобы списать смерть на него.

И, глядя на то, как люди теряют бдительность, перестают носить маски, идут на массовые мероприятия, мы понимаем: сегодня транслировать данные Минздрава = помогать ему навязывать людям ложное ощущение того, что опасность уменьшается. То есть, вводить в заблуждение.

Не в наших силах показать вам всю медицинскую документацию и полную картину того, как обстоят дела с коронавирусом в Гомельской области и Беларуси прямо сейчас.


Мы можем лишь сказать, что в данный момент ситуация намного хуже, чем была в марте, когда все боялись и принимали меры предосторожности.

Именно поэтому мы отказываемся от дальнейшего распространения официальных цифр Минздрава об уровне заболеваемости COVID-19 в Беларуси.

По одной простой причине: ничего общего с правдой эта информация не имеет. А транслировать неправду — не наша задача и миссия", пишет издание.
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