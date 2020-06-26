"С самого начала пандемии наш ресурс уделял огромное внимание освещению ситуации с распространением коронавируса COVID-19 как в Беларуси в целом, так и в Гомельской области.





Отлично осознавая роль информирования граждан об эпидемиологической ситуации и ту ответственность, которая лежит на СМИ за правдивую и объективную картину, мы делали все возможное ради того, чтобы гомельчане как можно ответственнее относились к опасности.





Огромного труда стоило нам наладить сбор правдивых сведений о том, как распространяется вирус у нас в регионе. Мы не только смогли сообщить обществу о первых случаях в то время, когда власти изо всех сил их скрывали.





На протяжении двух месяцев нам удавалось показывать жителям Гомельской области реальную статистику заражений в регионе, пока Минздрав делал из этого «государственную тайну» и всеми силами старался данные скрыть.





Впоследствии большое количество наших региональных источников информации подверглось проверкам и ощутили угрозу своему положению, возможности для информирования снизились.





Однако мы перестали сообщать статистические данные по Гомельской области не поэтому. А потому, что все больше и больше людей «оттуда» говорили нам вполне четко: «Реальную статистику уже никто не ведет и никто за ней не следит, ситуация давно вышла из-под контроля. Все цифры, которые есть — «от балды».





Иными словами, информирование по ситуации в Гомельской области мы прекратили просто потому, что это стало бессмысленным.





Однако в настоящее время пришёл момент осознать, что и приводить данные Минздрава в целом по стране — скорее вредно, чем полезно. В последние дни чиновники рисуют нам благостную картину стремительного «снижения» темпов распространения эпидемии.





Однако все сведения, имеющиеся сейчас у редакции, говорят об обратном.





Мы многое не можем публиковать, потому что если мы на это пойдем, то ситуация будет, как с «отозванным» диагнозом первой заболевшей в Житковичах: власти просто сделают лицо «кирпичом» и скажут, что это «не соответствует действительности».





Однако мы точно знаем, что эпидемия в Гомельской области не ослабевает, а усиливается. Мы точно знаем, что количество смертей людей с диагнозом COVID-19 растет чем дальше, тем стремительней, но в статистику умерших попадают лишь те, у кого врачам не удалось обнаружить даже прыща, чтобы списать смерть на него.





И, глядя на то, как люди теряют бдительность, перестают носить маски, идут на массовые мероприятия, мы понимаем: сегодня транслировать данные Минздрава = помогать ему навязывать людям ложное ощущение того, что опасность уменьшается. То есть, вводить в заблуждение.





Не в наших силах показать вам всю медицинскую документацию и полную картину того, как обстоят дела с коронавирусом в Гомельской области и Беларуси прямо сейчас.









Мы можем лишь сказать, что в данный момент ситуация намного хуже, чем была в марте, когда все боялись и принимали меры предосторожности.





Именно поэтому мы отказываемся от дальнейшего распространения официальных цифр Минздрава об уровне заболеваемости COVID-19 в Беларуси.





По одной простой причине: ничего общего с правдой эта информация не имеет. А транслировать неправду — не наша задача и миссия", пишет издание.