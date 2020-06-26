Вот такой протест: пьяный россиянин помочился на Lamborghini в Минске

Инцидент произошел днем 24 июня в Первомайском районе Минска.













Молодой человек повредил чужой автомобиль, причинив ущерб его владельцу в размере свыше 75 тысяч рублей. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за хулиганство.





Перед тем, как учинить дебош, 26-летний житель Архангельской области РФ выпивал и гулял по проспекту Независимости. Во время прогулки он заметил на парковке Lamborghini Aventador и помочился на иномарку.





Затем в руках гостя столицы оказался мусорный бак, которым были разбиты стекла. Итогом хулиганства стала выкуренная в салоне сигарета и окурок, потушенный о сиденье.





Таким образом, по словам задержанного, он выразил протест социальному неравенству.







