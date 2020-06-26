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Минздрав отчитался о COVID-19: за сутки шестеро умерших и 331 заболевший

Минздрав рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Беларуси по состоянию на 26 июня


В Беларуси на 26 июня официально зарегистрированы 60 тыс. 713 человек с положительным тестом на COVID-19 (+331 заболевший за сутки)

Из них умерли 373 пациента (+6 за сутки)

Выздоровели и выписаны 42 тыс. 689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Утверждается, что всего было проведено 939 тыс. 524 теста (более 20 тысяч тестов за сутки?)

Кстати, некоторые сайты объявили о том, что отказываются публиковатьофициальную статистику Минздрава, так как считают, что она имеет весьма отдаленное отношение к действительности. 
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