



В Беларуси на 26 июня официально зарегистрированы 60 тыс. 713 человек с положительным тестом на COVID-19 (+331 заболевший за сутки)





Из них умерли 373 пациента (+6 за сутки)





Выздоровели и выписаны 42 тыс. 689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





Утверждается, что всего было проведено 939 тыс. 524 теста (более 20 тысяч тестов за сутки?)





Кстати, некоторые сайты объявили о том, что отказываются публиковать официальную статистику Минздрава, так как считают, что она имеет весьма отдаленное отношение к действительности.



