Чтобы не быть голословным, Аракелян снял видео:

- Водица цвета яблочного сока. Попахивает землицей и слегка серой, - говорит музыкант, набрав воду из крана в стакан.

При этом Аракелян уточняет, что это горячая вода. А вот холодная вода из крана прозрачная.

К слову, к обеду вода стала обычной.

Напомним, минчане жалуются на плохую воду. Еще 24 и 25 июня в двух районах Минска - Фрунзенском и Московском - были проблемы с водой. Люди жаловались, что из крана течет вода со зловонным запахом.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии продолжает мониторить качество и безопасность питьевой воды в столице. Так, результаты исследований качества питьевой воды в ночное время с 25 на 26 июня показали: часть территорий Фрунзенского и Московского районов по органолептическим показателям (вкус, запах, цвет) уже соответствует требованиям.





При этом в некоторых жилых домах, организациях и предприятиях Московского, Центрального и Фрунзенского районах еще есть отклонения значений органолептических показателей воды (запах), сообщает Минздрав в своем Телеграм-канале.





Всего за сутки было исследовано более 200 проб воды.





- Нестандартные результаты лабораторных исследований регистрировались по показателям «запах» - до 5 баллов (норма 2), «окисляемость перманганатная» - 5,76 мгО/дм3 при нормативе не более 5 мгО/дм3, «нефтепродукты» - 0,051-0,053 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3, аммиак – 0,051-0,053 мг/дм3.





В ходе динамических наблюдений доля нестандартных проб сократилась, но все еще отмечаются объекты, на которых по некоторым показателям вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по запаху, хлорорганическим соединениям, - уточняет Минздрав.





Ведомство объясняет, что выявление проб по показателю «запах» свидетельствует о нестабильной ситуации по качеству воды. А вот микро-биологические показатели в норме. При этом продолжаются исследования проб воды по физико-химическим показателям.