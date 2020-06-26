Количество районов Беларуси, где ввели запрет на посещение лесов, увеличилось за сутки вдвое
В 24 районах Беларуси ввели запрет на посещение лесов, передает пресс-служба Министерства лесного хозяйства.
Ограничения продолжают действовать в трех областях республики: в Минской, Гродненской и Гомельской. За сутки количество районов, где введен запрет на посещение лесов, выросло вдвое.
Так, в леса нельзя ходить на большей части Минщины. Никаких ограничений нет только в Мядельском, Логойском, Борисовском, Воложинском, Червенском, Пуховичском и Копыльском районах.
Запрет действует в шести районах Гродненщины: Островецком, Сморгонсокм, Ошмянском, Лидском, Новогрудском и Кореличском. На Гомельщине посещать леса нельзя в Мозырском, Речицком и Ветковском районах.
Запрет на посещение лесов после небольшого перерыва вновь ввели в Беларуси в начале июня с приходом жаркой погоды.
Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).
14:15 26/06/2020
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