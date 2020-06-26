+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Работники госорганизаций говорят, что не могут зайти на сайт TUT.BY. Попробовали узнать причину

В редакцию TUT.BY обратилось несколько сотрудников госорганов, которые сообщили, что у них возникли проблемы с доступом к новостным сайтам с рабочего компьютера, в частности, к TUT.BY и Onliner. При этом, по их словам, проблема наблюдается только при использовании услуг провайдера BELISP — на том же «Белтелекоме» или мобильном интернете все в порядке. Попытались разобраться, в чем же причина.

Работники госорганизаций говорят, что не могут зайти на сайт TUT.BY. Попробовали узнать причину
Фото прислано читателем
Если точнее, то, как нам сообщают читатели, при попытке открыть с рабочего компьютера TUT.BY и Onliner сайт либо просто не открывается, либо появляется сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации» (такая «заглушка», по сообщениям читателем, была утром, примерно до 8 часов 26 июня).

Также нам сообщили, что в одном из стройтрестов Минска на рабочих компьютерах тоже заблокирован TUT.BY (однако в этом случае мы не знаем, какой оператор обслуживал данную организацию).

Мы позвонили в техподдержку провайдера как частное лицо с вопросом, почему не открываются новостные порталы в том же Министерстве архитектуры — может, заблокировали? На что нам ответили, что да, «заблокировали организации, которые пользуются у нас интернетом и которые относятся к управлению делами (Управление делами Президента Республики Беларусь. — Прим.TUT.BY), и поэтому не работает ни Onliner, ни TUT.BY». И посоветовали обратиться к их начальству, а именно — к Александру Николаевичу Комлачу (на сайте Linkedin он указан как «начальник отдела выч. систем — ГХУ»).

Мы дозвонились до Александра Николаевича с вопросом, почему наш сайт и сайт коллег недоступен для сотрудников госорганизаций. Он ответил, что к нему не поступало таких жалоб от абонентов оператора и что оператор не осуществляет такие блокировки.

На вопрос, как же так, ведь в техподдержке говорят именно про блокировку, Александр Николаевич вновь сказал, что обращений по блокировке TUT.BY и Onliner от абонентов «по вчерашнему дню» он у себя не видит и что «блокировок таких у нас не осуществляется однозначно».

— Что Мининформ блокирует, то блокируется все. TUT.BY, Onliner в этот блэк-лист не входят, — добавил он. — Если нет вас в перечне у Министерства информации, соответственно, вы открыты. Тем более «Белтелеком» открывается, [как] вы говорите.

— Может, на работе попросили установить блокировку, чтобы люди работали, а не читали новости?

— Нет, у нас таких блокировок нет.

Напомним, что недавно представитель прокуратуры Минска пояснил нам: согласно ст. 132 Трудового кодекса Республики Беларусь работники обязаны полностью использовать установленную законодательством продолжительность рабочего времени для выполнения своих обязанностей, а наниматель должен создавать условия для полного и производительного его использования.

Работник может использовать служебный интернет только с согласия нан ателя и лишь в связи с использованием служебных обязанностей. А если он использует служебный интернет в течение рабочего времени в личных целях без согласия нанимателя в нарушение установленного порядка, то допускает дисциплинарный проступок, за который предусмотрена дисциплинарная ответственность.
TUT.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО ОТРАВИЛ НАШУ ЖИЗНЬ
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXIII. ПАВЛОВИЧ
Михаил Пастухов
Путь к свободным выборам
Петр Рудковский
Качанава: "Прэзідэнт - гэта недатыкальна!"
Анатолий Лебедько
ПРА НАС а точнее, про то, как Конституция...
Игорь Драко
Ну что, Сашок, помогли тебе твои янки?
Павел Знавец
Он уже мёртв!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]