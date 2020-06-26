Начитались исторических романов? В доме Бабарико искали... тайную комнату
Во время вчерашнего обыска в доме Виктора Бабарико искали тайную комнату
Вчера в доме Виктора Бабарико проходил очередной обыск. Подруга семьи Бабарико Татьяна Кручинина рассказала The Village Беларусь, что было похоже на то, что ищут тайные комнаты.
— Кроме трех следователей, приехала девушка из БРТИ. Простукивали стены, мерили. Насколько я понимаю, искали тайные комнаты. Часа три-четыре это длилось. Ничего не нашли. При обыске в бане и в гостевом домике я не присутствовала, только когда они были в доме.
Спрашивали, есть ли у меня претензии к обыску. Претензий у меня не было, хотя, конечно, со мной не каждый день такое случается, я к этому не привыкла, — рассказала Татьяна.
Напомним, что потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико вместе с главой своего предвыборного штаба сыном Эдуардом уже неделю находится в СИЗО КГБ.
Бабарико предъявлено обвинение по статье, которая пока не может быть разглашена. Однако по неофициальной информации, речь идет о якобы "отмывании средств", "неуплате налогов" и "даче взятки".
Адвокат Дмитрий Лаевский подчеркивает: «Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением. Защита настаивает на его полной невиновности».
"Белорусский партизан"
12:23 26/06/2020
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