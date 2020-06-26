



Татьяна Кручинина рассказала Вчера в доме Виктора Бабарико проходил очередной обыск. Подруга семьи Бабарикорассказала The Village Беларусь , что было похоже на то, что ищут тайные комнаты.





— Кроме трех следователей, приехала девушка из БРТИ. Простукивали стены, мерили. Насколько я понимаю, искали тайные комнаты. Часа три-четыре это длилось. Ничего не нашли. При обыске в бане и в гостевом домике я не присутствовала, только когда они были в доме.





Спрашивали, есть ли у меня претензии к обыску. Претензий у меня не было, хотя, конечно, со мной не каждый день такое случается, я к этому не привыкла, — рассказала Татьяна.





Напомним, что потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико вместе с главой своего предвыборного штаба сыном Эдуардом уже неделю находится в СИЗО КГБ.













Адвокат Дмитрий Лаевский подчеркивает: «Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением. Защита настаивает на его полной невиновности».