На это понадобилось 75 лет: Устав ООН наканец-то издан на белорусском языке
Презентация Устава ООН на белорусском языке состоялась сегодня в Лошицкой усадьбе в Минске на мероприятия по случаю 75-летия подписания Устава
Это первое в нашей истории издание на белорусском языке основополагающего документа ООН.
В настоящее время оно доступно для скачивания здесь, а позднее будет передано в фонды Национальной библиотеки Беларуси и центральных библиотек страны, передает БелТА.
Увы, нынешняя белорусская власть игнорирует основополагающие принципы ООН, и неважно, на каком языке они написаны. Тем более, что многие белорусские чиновники просто не понимают языка титульной нации своей страны.
"Белорусский партизан"
12:14 26/06/2020
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