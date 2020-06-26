



Это первое в нашей истории издание на белорусском языке основополагающего документа ООН.





В настоящее время оно доступно для скачивания здесь , а позднее будет передано в фонды Национальной библиотеки Беларуси и центральных библиотек страны, передает БелТА.





Увы, нынешняя белорусская власть игнорирует основополагающие принципы ООН, и неважно, на каком языке они написаны. Тем более, что многие белорусские чиновники просто не понимают языка титульной нации своей страны.



