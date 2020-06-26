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На это понадобилось 75 лет: Устав ООН наканец-то издан на белорусском языке

Презентация Устава ООН на белорусском языке состоялась сегодня в Лошицкой усадьбе в Минске на мероприятия по случаю 75-летия подписания Устава


Это первое в нашей истории издание на белорусском языке основополагающего документа ООН. 

В настоящее время оно доступно для скачивания здесь, а позднее будет передано в фонды Национальной библиотеки Беларуси и центральных библиотек страны, передает БелТА.

Увы, нынешняя белорусская власть игнорирует основополагающие принципы ООН, и неважно, на каком языке они написаны. Тем более, что многие белорусские чиновники просто не понимают языка титульной нации своей страны.
"Белорусский партизан"
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