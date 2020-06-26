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Oops! Директор школы обиделся на учителя - сломал его ноутбук и помочился в чайник

Пикантная история произошла в Брагинском районе. Инцидент оказался известен общественности и теперь злостному мстителю, за все свои поступки, придётся ответить перед законом


Как рассказали «КП» местные жители, брагинские силовики возбудили уголовное дело на 35-летнего директора школы. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство».

Всё произошло в Комаринской средней школе. Директор конфликтовал с одним из учителей. Он не стал искать мирных путей для выхода из ситуации и решился на отчаянные меры.

После работы директор проник в кабинет подчинённого и сломал его ноутбук. Подумав, что для мести этого недостаточно и чтобы обидчик был наказан наверняка, мужчина помочился в чайник.

Но инцидент оказался известен общественности и теперь злостному мстителю за все свои поступки придётся ответить перед законом.
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