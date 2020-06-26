



Как рассказали « КП » местные жители, брагинские силовики возбудили уголовное дело на 35-летнего директора школы. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство».





Всё произошло в Комаринской средней школе. Директор конфликтовал с одним из учителей. Он не стал искать мирных путей для выхода из ситуации и решился на отчаянные меры.





После работы директор проник в кабинет подчинённого и сломал его ноутбук. Подумав, что для мести этого недостаточно и чтобы обидчик был наказан наверняка, мужчина помочился в чайник.





Но инцидент оказался известен общественности и теперь злостному мстителю за все свои поступки придётся ответить перед законом.