Место остается прежним — аэродром Липки. Все артисты, которые должны были выступить в этом году, подтвердили свое участие в фестивале следующего года. В их числе — Little Big, передает tut.by





Организаторы говорят, что решение о переносе далось им непросто, тем более что они уже вышли на финальную стадию подготовки фестиваля. Сегодня планировалось объявить финальный состав артистов и начать детальную работу с площадкой.





— Но, когда в стране продолжается борьба с коронавирусом, у нас нет права делать самый массовый билетный музыкальный фестиваль Беларуси и игнорировать рекомендации медиков и эпидемиологов. Мы не можем позволить себе подвергать риску здоровье десятков тысяч человек, — комментируют представители фестиваля.





На «Рок за Бобров» приезжают не только белорусы, но и гости из других стран. Иностранцы выкупили сотни билетов на «Рок за Бобров — 2020», но границы закрыты, и, по словам организаторов, они не видят возможности решения этой проблемы.









В лайн-апе фестиваля в этом году были группы «Звери», «Порнофильмы», Noize MC, Louna, «Пошлая Молли» и «J:Морс». Все заявленные артисты выступят на «Рок за Бобров» в следующем году. Организаторы не успели объявить еще одного участника — группу Little Big, с которой была договоренность о выступлении в этом году. Напомним, что группа должна была выступить на фестивале еще в 2019, но из-за самочувствия вокалиста в Беларусь она не доехала.





— В этом году Little Big собирались покорять «Евровидение» и не планировали участие в летних фестивалях. Но об участии на «Рок за Бобров» нам удалось договориться. Еще в начале весны была надежда, что к середине июня пандемия закончится, многие артисты были уверены, что фестивальное лето 2020 года состоится. Артисты с уважением отнеслись к нашему решению и подтвердили свое участие на фестивале в 2021 году.





Организаторы просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и по возможности не сдавать билеты, чтобы поддержать «Рок за Бобров». Тем более, что все купленные билеты будут действительны в следующем году.