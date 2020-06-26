"В зону системы водоснабжения, где возникли проблемы с качеством воды попало 2569 домов. В 96% из них уже завершены работы по промывке водопроводов. Сейчас городским центром гигиены и эпидемиологии в отдельных точках, их около 100, делается анализ воды. Если результаты будут положительными, существующие ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты.





Причины произошедшего на данный момент не установлены. Исходя из докладов городских служб одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода. Для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин Минский горисполком обратился в прокуратуру", - пояснил Сивак.





По его словам, проблемы с водой возникли в тех районах столицы, где вода подается из поверхностных источников (то есть Вилейского водохранилища - прим. БП).





Первые обращения по качеству воды стали поступать от жителей Фрунзенского и Московского районов, потому что их территория находится рядом с очистными станциями.





До остальных некачественная вода дошла позже, потому что расстояние дальше. Это микрорайоны железнодорожного вокзала и часть Курасовщины в Октябрьском, Немига-Темирязева в Центральном.





По состоянию на 10 утра 26 июня новой информации о сложившейся ситуации от властей не поступало.





А вот Минскводоканал заявляет, что вода уже в "чистая", но пить ее пока не советует.

"По всем показателям качества по данным аккредитованной лаборатории УП «Минскводоканал» вода в распределительной сети города Минска соответствует санитарным правилам и нормам.

В самое ближайшее время мы надеемся, запрет на использование водопроводной воды для питья будет снят после подтверждения ее качества Минским городским центром гигиены", - говорится на сайте Минскводоканала.





О причине произошедшего там ничего не сообщается.



