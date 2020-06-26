







"Потребитель вправе требовать от Исполнителя компенсации морального вреда, причиненного нарушением прав потребителя жилищно-коммунальных услуг, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом", - говорится в комментарии юристов штаба Бабарико.





Они напомнили, что у каждого пользователя есть договор с водоканалом. В договоре закреплены основные права пользователя и ответственность.





"Согласно п. 14 типового договора, исполнитель обязан возместить убытки, вред, причиненные жизни, здоровью и (или) имуществу Потребителя вследствие неоказания жилищно-коммунальной услуги либо оказания услуг водоснабжения и (или) водоотведения (канализации) с недостатками, в том числе вследствие применения в процессе их оказания технологий, опасных для жизни, здоровья и (или) имущества Потребителя, а также окружающей среды", - отмечается в сообщении.





Кроме того, в соответствии с законодательством, потребитель может потребовать взыскания убытков и морального вреда, включая: стоимость испорченных вещей и техники, дополнительно понесенных расходов для восстановления прав (приобретение воды и т.п.), возмещение расходов на лечение и лекарственные средства, возмещение морального вреда (компенсация в связи с перенесенными физическими страданиями (болезнь, ухудшение самочувствие и т.п. документально зафиксированное) и нравственными страданиями – переживания и т.п.).





Как сообщалось, 23 июня днем появились сообщения о загрязнении водопроводной воды во Фрунзенском и Московском районах Минска. Пользователи соцсетей жаловались на отвратительный запах воды из крана. В городе начался ажиотажный спрос на бутилированную воду. В 25 июня стало известно, что накануне Минздрав Беларуси направил письмо в администрации Фрунзенского и Московского районов Минска с указанием на опасность употребления водопроводной воды. Между тем, масштабного информирования населения об опасности загрязненной воды для здоровья со стороны властей не было.





Мэр Минска Анатолий Сивак 25 июня вечером заявил, что власти пока не установили причину загрязнения водопроводной воды.



