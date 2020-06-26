Сайт «Нашай Нівы» сегодня переехал

Утром 25 июня пользователи не смогли открыть сайт «Нашай Нівы» по адресу nn.by.





По словам редакции, в четверг в полночь у «Нашай Нівы» забрали адрес nn.by. Причина – редакция ожидала платежный документ от компании «Открытый контакт» на продление аренды домена, однако тот «каким-то загадочным образом» попал в спам.





«Адпаведна, мы не аплацілі 25 (дваццаць пяць) рублёў. Затое, напрыклад, іншыя мэйлы з таго ж адраса, напрыклад, з праверкай кантактнай інфармацыі, даляцелі некалькі дзён таму без усялякіх перашкод», — пояснили в редакции «Нашай нівы».





Генеральный директор технического администратора доменной зоны .by hoster.by Сергей Повалишев подтвердил, что отсутствие доступа к nn.by произошло из-за того, что вовремя не была произведена оплата, пишет 42.tut.by . Именно из-за этого домен будет направлен на благотворительный аукцион.





Сергей Повалишев заверил, что регистраторы стараются заранее напоминать клиентам о возможности такого исхода.









Почему редакции не удалось вернуть свой старый адрес?





«Ад пачатку 2020 года дзяржава зрабіла правілы гульні больш жорсткімі. Калі пратэрмінаваў аплату хаця б на дзень, дамен адразу адбіраюць (раней давалі дадатковы месяц на аплату) і выстаўляюць на аўкцыён.





Як толькі мы даведаліся пра адключэнне NN.BY, уначы а 1:20 мы пабудзілі кіраўніцтва Міністэрства інфармацыі, звязваліся з «Адкрытым кантактам» і «Надзейнымі праграмамі». Увечары сустракаліся з міністрам інфармацыі. Мы таксама ведаем, што наша сітуацыя абмяркоўвалася сілавікамі. Аднак да вечара 25 чэрвеня нічога так і не рашылася», – объясняют в редакции.



