Очень жарко! Синоптики объявили на пятницу оранжевый уровень опасности
В пятницу по всей республике установится экстремально жаркая погода. Об этом предупреждает Белгидромет, пишет TUT.BY
Днем 26 июня, в пятницу, на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30…31ºС.
В Минской области ожидается до +31ºС. В Минске — +30ºС. Будьте внимательны и осторожны. Особенно минчане — в условиях отсутствия качественной воды.
В жару рекомендуется:
- как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;
- употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
- по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;
- не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
09:10 26/06/2020
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