Днем 26 июня, в пятницу, на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30…31ºС.





В Минской области ожидается до +31ºС. В Минске — +30ºС. Будьте внимательны и осторожны. Особенно минчане — в условиях отсутствия качественной воды.





В жару рекомендуется:



