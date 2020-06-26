Ученые показали гигантскую космическую "тень летучей мыши"

"Тень летучей мыши" в верхнем правом углу / фото NASA, ESA,





K. Pontoppidan С помощью телескопа Хаббл ученые получили изображение космической особенности, которая получила название Bat Shadow ("тень летучей мыши"). Об этом говорится в сообщении на сайте обсерватории.





Это видео демонстрирует "колеблющееся" движение тени звезды HBC 672, которое наблюдалось группой исследователей с использованием космического телескопа Хаббла NASA / ESA.





Считается, что звезда окружена искривленным седловидным диском с двумя вершинами и двумя провалами. Тень этой звезды проецируется на большое облако, в котором она родилась.





Поскольку диск вращается вокруг молодой звезды, он блокирует свет от этой звезды и отбрасывает переменную, "колеблющуюся" тень на отдаленное облако.