ВОЗ зафиксировала новую вспышку коронавируса в Европе
Её связывают с послаблением карантина.
25 июня представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе резко начали расти новые случаи заболевания COVID-19.
По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге прошлая неделя у Европы была значимой из-за вспышки первый раз за последние месяцы заболеваний коронавирусом. За неделю значительно возросло количество зарегистрированных заболевших, пишет Interfax.
Он также заявил на пресс-конференции, что у 30 европейских стран ускорился темп прироста новых случаев за последние две недели.
Многие страны Европы на данный момент снимают ограничения, которые были введены в связи с COVID-19. Открываются места массового скопления людей.
Всё же местная администрация призывает граждан соблюдать дистанцию и прочие меры предосторожности.
По данным сайта Worldometers, в Европе зарегистрировано 2,3 млн случаев коронавируса. Умерло 190 тысяч.
08:08 26/06/2020
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