ВОЗ зафиксировала новую вспышку коронавируса в Европе

25 июня представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе резко начали расти новые случаи заболевания COVID-19.





По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге прошлая неделя у Европы была значимой из-за вспышки первый раз за последние месяцы заболеваний коронавирусом. За неделю значительно возросло количество зарегистрированных заболевших, пишет Interfax





Он также заявил на пресс-конференции, что у 30 европейских стран ускорился темп прироста новых случаев за последние две недели.









Многие страны Европы на данный момент снимают ограничения, которые были введены в связи с COVID-19. Открываются места массового скопления людей.



