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Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа

Обычный анонс нового выпуска шоу Ксении Собчак превратился в настоящую сводку происшествий.

Обращение к подписчикам ведущая записала из больничной палаты, куда попала с переломом носа. Травму Ксения получила, по ее словам, в результате неудачного падения.

 
Сотрясение и надо подлечиться,

— написала она в посте, отметив, что на записи выпуска уже была "раненым бойцом".

Новое YouTube-шоу "Осторожно, Собчак" будет посвящено голосованию по поправкам в Конституцию (онлайн-выборы начались уже сегодня).

Мой отец участвовал в написании конституции 1993 года, сделал все, чтобы статьи, связанные со свободами человека, там все-таки были прописаны (этого по одному из вариантов могло бы и не быть), и тема для меня "родная",

— прокомментировала свое новое видео Собчак.

В своем посте журналистка также поблагодарила врачей за то, что не "сливали" информацию о ее госпитализации прессе раньше времени, пишет spletnik.ru
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