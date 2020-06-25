Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа

Обращение к подписчикам ведущая записала из больничной палаты, куда попала с переломом носа. Травму Ксения получила, по ее словам, в результате неудачного падения.





Сотрясение и надо подлечиться,





— написала она в посте, отметив, что на записи выпуска уже была "раненым бойцом".





Новое YouTube-шоу "Осторожно, Собчак" будет посвящено голосованию по поправкам в Конституцию (онлайн-выборы начались уже сегодня).





Мой отец участвовал в написании конституции 1993 года, сделал все, чтобы статьи, связанные со свободами человека, там все-таки были прописаны (этого по одному из вариантов могло бы и не быть), и тема для меня "родная",





— прокомментировала свое новое видео Собчак.





В своем посте журналистка также поблагодарила врачей за то, что не "сливали" информацию о ее госпитализации прессе раньше времени, пишет spletnik.ru







