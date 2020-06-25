Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.





Обучение в институте будет проходить по образовательным программам, разработанным под общим руководством Следственного комитета с учетом максимальной практико-ориентированности учебного материала, с использованием современных методик расследования преступлений, а также информационных и материально-технических ресурсов ведомства.





В дневной форме обучения будут реализовываться две образовательные программы: повышения квалификации следователей по актуальным вопросам служебной деятельности и переподготовки сотрудников Следственного комитета, впервые назначенных на должности, а также сотрудников из числа резерва для назначения на должности руководителей следственных подразделений. Планируется, что слушателями института будут 650 человек в год.





Кроме того, предполагается проводить научно-исследовательскую работу, задействовать потенциал сотрудников для участия в разработке законопроектов, государственных программ, проведения прикладных научных исследований по актуальным проблемам уголовного досудебного производства. В перспективе возможен экспорт образовательных услуг.









Численность сотрудников института будет сформирована за счет уже имеющегося штата Следственного комитета.





Необходимость создания института повышения квалификации и переподготовки следственных работников обсуждалась недавно на встрече Президента с председателем СК Иваном Носкевичем. В качестве одной из причин открытия нового образовательного учреждения называлось изменение структуры преступности, а именно рост количества преступлений в сфере высоких технологий.





Глава государства дал согласие на создание института, подчеркнув особую актуальность подготовки высокопрофессиональных кадров для следственных органов. "От следствия требуется больше качества, знаний. Потому что преступность перемещается в сферу высоких технологий. Оперативность очень нужна. И хотелось бы видеть этот институт не просто как учебное заведение, где какие-то знания дадут, а чтобы это был центр, где будет средоточие классных специалистов и новейших технологий. Чтобы там можно было научить наших следователей тому, чему мы не учили никогда", - сказал Александр Лукашенко.



