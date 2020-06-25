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Самолет с гуманитарным грузом прибыл в Беларусь из Катара

Как пояснил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, на борту - средства индивидуальной защиты (маски, респираторы 2-го и 3-го класса, защитные комбинезоны, бахилы, хирургические халаты).

"Только за последние два месяца привезено гуманитарной помощи более чем на Br44 млн. Это внушительно", - добавил он.

Также замминистра разъяснил процедуру получения груза и передачи его учреждениям здравоохранения, пишет belta.by

Напомним, это уже третья партия гуманитарной помощи за неделю. В понедельник, 22 июня, в страну прибыли два самолета с гуманитарным грузом из Сербии. На бортах были аппараты ИВЛ (стационарные и транспортные), бронхоскопы и другое диагностическое оборудование, кислородные концентраторы, а также тысячи средств индивидуальной защиты. В тот же день в страну доставили и гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты для противодействия COVID-19 из Гуанчжоу (Китай) по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за счет финансовых средств Европейского союза в рамках проекта неотложных мер по противодействию COVID-19 в странах "Восточного партнерства".
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