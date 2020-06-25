Мнение. А ночью водоканал элегантно переобулся в воздухе

Она приедет, вроде как, минимум через два часа, но почти все остались ждать, потому что купить негазированную воду в этом районе просто невозможно, пишет greenbelarus.info

Мне повезло, и волдырей на руках нет, и за ночь даже прошло покраснение. Остались зуд, жжение, тошнота и, простите уж за пафос, всепоглощающая ярость.





Пожилые люди в очереди ругают власть и с отчаянием в голосе говорят, что всю жизнь живут во лжи. Злость выплёскивают на совсем юных солдат, которые обслуживают цистерну. Между собой никто не ругается, и даже нет конфликтов вроде «вас тут не стояло». Кажется, ещё чуть-чуть, и я поверю в конспирологическую теорию, что ЧП с водой – это многоходовочка водоканала для свержения власти. Люди вышли на улицы, общаются, делятся наболевшим и хают власть изо всех сил.





Чисто по-человечески я больше волнуюсь о тех, кого тут нет. О тех, кто не может выйти из квартиры, не может носить тяжести, не пользуется интернетом, не чувствует запахов из-за коронавируса или по любым другим причинам.





Да что там, я сама узнала, что на моей улице тоже всё плохо, благодаря рабочему чату. Обоняние после коронавируса у меня восстановилось ещё не полностью, так что какое-то время я не чувствовала, что с запахом воды что-то не так. Ближе к вечеру, правда, он стал настолько сильным, что проняло и меня. А три недели назад не проняло бы.





Я не знаю, что происходит в больницах и участились ли вчера госпитализации с ожогами. Я не знаю, что именно случилось с водой и когда всё вернётся в норму. Точно я знаю только одно: нам снова бессовестно лгут. И, как говорится, не краснеют.









Весь вчерашний день водоканал убеждал нас, что всё в порядке, и что проблема с водой только одна – это дурной запах. Будто запах – это такой независимый и ничего не значащий показатель. Просто иногда вода пахнет ничем, иногда – хлоркой, иногда – сероводородом, но качество её при этом не меняется. Нас убеждали, что эту воду можно пить, и что с составом у неё всё в порядке.





А ночью водоканал элегантно переобулся в воздухе. Теперь воду пить официально запрещено. У меня, конечно, возникает много риторических вопросов: почему водоканалу понадобилось столько времени, чтобы признать опасность воды, кто за это всё ответит, почему воду не перекрыли ещё вчера утром, почему нас держат за идиотов.





Нацию, катастрофически пострадавшую от Чернобыля, пытаются убедить, что верить надо не собственным зрению и обонянию, а словам официальных лиц. Людям, чьи знакомые и родственники умерли от коронавируса, а официально – от лёгочной недостаточности, неуточнённых пневмоний и ишемической болезни сердца, говорят, что надо просто довериться очередным чиновникам.





Это уже даже не смешно. Они над нами просто издеваются и будто специально проверяют, на сколько хватит нашего терпения.





Что касается Островецкой АЭС, мы должны довериться этой же системе. Самой честной и прозрачной системе в мире, которая в 2020 году целый день уговаривает людей пить отравленную воду. Что будет в случае аварии в Островце? Я уже представляю эти новостные сюжеты на госканалах: «Видишь эти нуклиды? Вот и я не вижу», «У воздуха есть изменения только по параметру “свечение”» и «Грибы и ягоды асболютно безопасны, беспокоиться не о чём».





Они нам лгали, лгут и будут лгать дальше. Они привыкли к полной безнаказанности и к тому, что мы очень терпеливые и добрые. Всё поймём и простим, со всем смиримся. Но они, кажется, не понимают, что стоять часами под палящим солнцем мы можем не только за водой.





Может, это и правда многоходовка водоканала, и они не входят в те самые 3%?



