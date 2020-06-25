С 1 июля в Беларуси родители, не состощие в браке, смогут заключать соглашения о детях. Что это значит
В Беларуси с 1 июля вступают в силу изменения в Кодекс о браке и семье.
Среди них — возможность заключить нотариально заверенное соглашение о детях тем родителям, которые уже развелись или вообще не состояли в браке, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.
Ранее подобное соглашение могли заключить только супруги при расторжении брака или признании его недействительным. Такой документ оформлялся в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Беларуси для заключения мировых соглашений.
С 1 июля определять различные аспекты, касающиеся детей, к примеру, с кем будет проживать ребенок, порядок общения и участия в его воспитании отдельно проживающего родителя, выезд из страны ребенка, размер алиментов и др., смогут родители, не состоящие в браке или уже разведенные.
Как пояснили в пресс-службе Минюста, новый подход позволит обеспечить соблюдение интересов и взрослых, и ребенка
18:47 25/06/2020
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