Среди них — возможность заключить нотариально заверенное соглашение о детях тем родителям, которые уже развелись или вообще не состояли в браке, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.





Ранее подобное соглашение могли заключить только супруги при расторжении брака или признании его недействительным. Такой документ оформлялся в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Беларуси для заключения мировых соглашений.









С 1 июля определять различные аспекты, касающиеся детей, к примеру, с кем будет проживать ребенок, порядок общения и участия в его воспитании отдельно проживающего родителя, выезд из страны ребенка, размер алиментов и др., смогут родители, не состоящие в браке или уже разведенные.





Как пояснили в пресс-службе Минюста, новый подход позволит обеспечить соблюдение интересов и взрослых, и ребенка



