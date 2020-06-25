Она размещена на сайте Мингорисполкома. Там можно отыскать актуальные адреса нахождения автоцистерн с водой.





На карте используются три цвета: синий — цистерны с водой, желтый — цистерны временно отсутствуют, зеленый — спасатели с питьевой водой.





Подчеркивается, что информация на карте обновляется в реальном времени.





Жители Фрунзенского и Московского районов столицы стали жаловаться на некачественную воду с неприятным запахом утром 24 июня. Воду из-под крана пить нельзя, а в чем причина, есть разные версии (в том числе и попадание нефтепродуктов).





В упомянутых районах живет около 800 тысяч человек. Со среды туда направляют автоцистерны с питьевой водой, возле которых стоят огромные очереди.





В местных магазинах раскупили питьевую воду. "Минскводоканал" призывает жителей Фрунзенского и Московского районов сливать воду (обещается перерасчет), поскольку сети очищаются.





Есть факты обращения минчан за медпомощью после употребления воды.