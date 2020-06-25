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Появилась интерактивная карта подвоза чистой воды - точки почти по всему городу

Появилась интерактивная карта подвоза воды в Минске.

Она размещена на сайте Мингорисполкома. Там можно отыскать актуальные адреса нахождения автоцистерн с водой. 

На карте используются три цвета: синий — цистерны с водой, желтый — цистерны временно отсутствуют, зеленый — спасатели с питьевой водой. 

Подчеркивается, что информация на карте обновляется в реальном времени. 

Жители Фрунзенского и Московского районов столицы стали жаловаться на некачественную воду с неприятным запахом утром 24 июня. Воду из-под крана пить нельзя, а в чем причина, есть разные версии (в том числе и попадание нефтепродуктов). 

В упомянутых районах живет около 800 тысяч человек. Со среды туда направляют автоцистерны с питьевой водой, возле которых стоят огромные очереди. 

В местных магазинах раскупили питьевую воду. "Минскводоканал" призывает жителей Фрунзенского и Московского районов сливать воду (обещается перерасчет), поскольку сети очищаются.

Есть факты обращения минчан за медпомощью после употребления воды. 
Источник: euroradio.fm
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