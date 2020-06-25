Напомним, Светлана Купреева была задержана 11 июня и помещена в СИЗО КГБ сначала в качестве задержанной, а с 13 июня — заключенной под стражу. В прошлый четверг Купреевой было предъявлено обвинение, то есть под стражей ее могут держать еще полтора месяца, а дальше возможно продление.





Защитник Купреевой Евгений Пыльченко подал жалобу в суд, чтобы он изменил меру пресечения и отпустил Купрееву из-под стражи. За нее в суде готовы были лично поручиться писатели Светлана Алексиевич, Владимир Орлов, Сергей Законников и Леонид Голубович. Но суд жалобу не удовлетворил.





— Пока Светлана остается в СИЗО КГБ. Теперь только сам КГБ может или отменить, или изменить меру пресечения. Суд же может повторно рассмотреть этот вопрос лишь в случае продления срока стражи, — объяснил Евгений Пыльченко.



