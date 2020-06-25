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Старт сезона по Черногории переносится на 10 июля

Начало выполнения чартерных программ в Тиват (Черногория), к сожалению, снова отодвигается.





Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Республике Беларусь.

Напомним, что первоначально туроператоры планировали в этом сезоне отправить первых туристов в Черногорию, начиная с 16 июня. Затем надеялись, что удастся осуществить старт цепочки в Тиват 1 июля.

К сожалению, черногорское лето для белорусов снова переносится, на этот раз на 10 июля, сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций..

Пока также неясно, нужны ли будут туристам предварительно сделанные тесты с отрицательным результатом на COVID-19 для попадания в страну.

На этот момент из всех запланированных программ справки об отсутствии коронавируса требуются только тем туристам, которые собираются отправиться в Тунис. От путешественников, отправляющихся в Албанию, Турцию и Египет, такие документы не требуются.
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