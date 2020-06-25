Старт сезона по Черногории переносится на 10 июля

















Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Республике Беларусь.





Напомним, что первоначально туроператоры планировали в этом сезоне отправить первых туристов в Черногорию, начиная с 16 июня. Затем надеялись, что удастся осуществить старт цепочки в Тиват 1 июля.





К сожалению, черногорское лето для белорусов снова переносится, на этот раз на 10 июля, сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций.





Пока также неясно, нужны ли будут туристам предварительно сделанные тесты с отрицательным результатом на COVID-19 для попадания в страну.





На этот момент из всех запланированных программ справки об отсутствии коронавируса требуются только тем туристам, которые собираются отправиться в Тунис. От путешественников, отправляющихся в Албанию, Турцию и Египет, такие документы не требуются.