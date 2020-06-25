Соцсети кипят: теперь воду будут развозить автозаками





Салідарнасць » собрала наиболее яркие ввысказывания и оценки лидеров мнений и известных людей.





Юлия Чернявская: «Ребята. В XXI веке люди пишут друг другу адреса колонок. Это аллес».





Андрей Эзерин: «Научиться говорить правду, какой бы тяжелой она ни была. Оперативно и конкретно. Это вопрос выживания социума».





Ганна Севярынец: «Хм... Статкевіч сядзіць, Ціханоўскі сядзіць, Севярынец сядзіць, Бабарыкі абодва сядзяць, а ваду ў ціхім утульным гарадзішке нехта сапсаваў. Здаецца мне, ворганы не ўпільнавалі Цапкалу».





Некоторые же задаются вопросом: «А как Водоканал планирует исключить отравленную воду из жировок?»





Viktar Malishevsky: «Походу пахнет действительно не вода... Но вообще элегантный и бесплатный тест на коронавирус».





Adam Brantov: «А вот интересно, руководство горводоканала Минска