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Соцсети кипят: теперь воду будут развозить автозаками

Соцсети кипят по поводу ситуации с водой в Минске.


«Салідарнасць» собрала наиболее яркие ввысказывания и оценки лидеров мнений и известных людей.

Юлия Чернявская: «Ребята. В XXI веке люди пишут друг другу адреса колонок. Это аллес».

Андрей Эзерин: «Научиться говорить правду, какой бы тяжелой она ни была. Оперативно и конкретно. Это вопрос выживания социума».

Ганна Севярынец: «Хм... Статкевіч сядзіць, Ціханоўскі сядзіць, Севярынец сядзіць, Бабарыкі абодва сядзяць, а ваду ў ціхім утульным гарадзішке нехта сапсаваў. Здаецца мне, ворганы не ўпільнавалі Цапкалу».

Некоторые же задаются вопросом: «А как Водоканал планирует исключить отравленную воду из жировок?»

Viktar Malishevsky: «Походу пахнет действительно не вода... Но вообще элегантный и бесплатный тест на коронавирус».

Adam Brantov: «А вот интересно, руководство горводоканала Минска
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