











Как сообщил Караев, начальницу УВД поручено извиниться перед обществом глухонемых.





«Мы должны быть выдержаннее в разы, в десятки раз», — подчеркнул он.





Напомним, 19 июня в центре города задержали двух парней с инвалидностью. Сотрудников ОМОН не остановило ни то, что парни — инвалиды по слуху, ни то, что один из них потерял сознание.