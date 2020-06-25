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Начальнику УВД поручено извиниться: министр прокомментировал задержание инвалидов по слуху в Гомеле

Сегодня министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал БелТАзадержание глухонемых парней во время акции солидарности с задержанными политиками, которая прошла в минувшую пятницу в центре Гомеля. По его словам, «трогать этих людей не нужно было, даже если они осознанно встали в цепочку».




Как сообщил Караев, начальницу УВД поручено извиниться перед обществом глухонемых.

«Мы должны быть выдержаннее в разы, в десятки раз», — подчеркнул он.

Напомним, 19 июня в центре города задержали двух парней с инвалидностью. Сотрудников ОМОН не остановило ни то, что парни — инвалиды по слуху, ни то, что один из них потерял сознание.
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