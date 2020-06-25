Минздрав отчитался по COVID-19
В стране только официально уже выявлено 60382 случая коронавируса. О реальной ситуации мы может только догадываться.
По состоянию на 25 июня в Беларуси по официальным данным зарегистрированы 60 382 человека с положительным тестом на COVID-19 (+ 437 человек за сутки)
Их них умерли 367 пациентов. Таким образом, за сутки умерло пять человек с коронавирусом.
Выздоровели и выписаны 41 448 человек.
Заметим, что в последние дни официальная заболеваемость коронавирусом резко снизилась.
Среди причин, по неофициальной версии, может быть тот факт, что больным с явными признаками COVID-19 медики отказываются делать тесты, зато активно их делают здоровым людям, которые даже не всегда являются контакатами первого уровня.
"Белорусский партизан"
14:52 25/06/2020
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