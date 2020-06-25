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Юрий Караев рассказал, что на территории Беларуси этот человек скрывался полгода: "Уличен в том, что в соседней стране на акциях вычислял полицейских и нацгвардейцев с целью установления, создания целой программы их преследования".





"Не знаю, является ли он агентом спецслужб, этого пока сказать не могу. Но он участвовал в таком проекте, преследовал полицейских и нацгвардейцев", - отметил министр.





"Была целая организация, все задержаны", - добавил он.