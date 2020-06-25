Официально: непригодная к употреблению вода почти у половины минчан

"Это 1,4 тысячи домов во Фрунзенском районе, примерно 860 – в Московском. В первом проживают, точнее, прописаны 460 тысяч человек, 310 тысяч – в Московском", – сказал Дорохович.





По его словам, в настоящее время налажено взаимодействие с администрациями районов, продолжается оперативный подвоз питьевой воды туда, где возникает потребность в этом: сейчас в двух районах выставлена 21 цистерна, однако цифра постоянно меняется, передает sputnik.by





Также с утра в детские сады пострадавших районов было доставлено примерно по 300 литров воды.

Аварий не было

Как сообщил на брифинге директор УП "Минскводоканал" Олег Аврутин, аварий, которые могли бы очевидно вызвать проблемы с водой в Минске, не зафиксировано.





"Никаких аварий, которые могли бы очевидно вызвать эту ситуацию, мы не зафиксировали. Привлечен широкий круг специалистов к расследованию", – сказал Олег Аврутин.





Он также подтвердил информацию об аналогичных, однако единичных случаях плохого качества воды в смежных районах.





Таким образом в целом речь может идти о том, что без более-менее приемлемой по качеству воду сейчас находятся где-то 800 тысяч жителей столицы. Всего в Минске официально проживают примерно 2 млн человек





Напомним, речь идет о тех районах, жители которых подключены к Вилейскому водохранилищу. Остальной город потребляет воду из артезианских источников.









Качество "вилейской" воды давно вызывало вопросы как у самих минчан, так и у экологов. Первоначально планировалось перевести эту часть города на артезианскую воду еще лет 10 назад.





Но власти постоянно откладывали этот проект - дескать, нет денег. Зато деньги находились на новый дворец Лукашенко, на помпезное здание Верховного суда, никому не нужные Евроигры и прочие "ледовые дворцы".





Сейчас речь уже идет лишь о 2025 годе. Но, скорее всего, при этой власти, нам снова скажут, что нет денег и будут и дальше травить плохой водой.



