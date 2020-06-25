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Официально: непригодная к употреблению вода почти у половины минчан

Проблемы с качеством воды были обнаружены в 2,26 тысячи домов Минска. Об этом заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович сообщил журналистам на пресс-конференции в четверг.

Официально: непригодная к употреблению вода почти у половины минчан
"Это 1,4 тысячи домов во Фрунзенском районе, примерно 860 – в Московском. В первом проживают, точнее, прописаны 460 тысяч человек, 310 тысяч – в Московском", – сказал Дорохович.

По его словам, в настоящее время налажено взаимодействие с администрациями районов, продолжается оперативный подвоз питьевой воды туда, где возникает потребность в этом: сейчас в двух районах выставлена 21 цистерна, однако цифра постоянно меняется, передает sputnik.by

Также с утра в детские сады пострадавших районов было доставлено примерно по 300 литров воды.

Аварий не было

Как сообщил на брифинге директор УП "Минскводоканал" Олег Аврутин, аварий, которые могли бы очевидно вызвать проблемы с водой в Минске, не зафиксировано.

"Никаких аварий, которые могли бы очевидно вызвать эту ситуацию, мы не зафиксировали. Привлечен широкий круг специалистов к расследованию", – сказал Олег Аврутин.

Он также подтвердил информацию об аналогичных, однако единичных случаях плохого качества воды в смежных районах.

Таким образом в целом речь может идти о том, что без более-менее приемлемой по качеству воду сейчас находятся где-то 800 тысяч жителей столицы. Всего в Минске официально проживают примерно 2 млн человек

Напомним, речь идет о тех районах, жители которых подключены к Вилейскому водохранилищу. Остальной город потребляет воду из артезианских источников. 


Качество "вилейской" воды давно вызывало вопросы как у самих минчан, так и у экологов. Первоначально планировалось перевести эту часть города на артезианскую воду еще лет 10 назад. 

Но власти постоянно откладывали этот проект - дескать, нет денег. Зато деньги находились на новый дворец Лукашенко, на помпезное здание Верховного суда, никому не нужные Евроигры и прочие "ледовые дворцы".

Сейчас речь уже идет лишь о 2025 годе. Но, скорее всего, при этой власти, нам снова скажут, что нет денег и будут и дальше травить плохой водой. 
"Белорусский партизан"
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