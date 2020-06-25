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Система "все включено" в отелях Турции сохранится после пандемии

Система "все включено" в отелях Турции сохранится и после пандемии коронавируса, хотя некоторые моменты в организации питания будут изменены для повышения санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщил "Интерфаксу" посол Турции в России Мехмет Самсар.


"Система "все включено" является привлекательным вариантом как для российских гостей, так и для туристов из других стран и самой Турции. Сейчас нет речи о том, чтобы отменить эту систему. Благодаря принятым мерам и международной сертификации наши туристические объекты смогут предоставлять услуги по системе "все включено" в самых безопасных условиях", — сказал он.
По словам посла, шведские столы в отелях сохранятся, но на кухне постоянно будут проводиться санитарно-гигиенические проверки. Кроме того, гости не сами будут брать и накладывать себе еду, им будут подавать желаемые блюда.

"Кроме этих моментов принципы питания, которые составляют основу системы "все включено", не потерпят изменений", — заверил Самсар.

Он также сообщил, что в Турции введена сертификация отелей и других объектов, принимающих туристов, на соответствие нормам эпидемиологической и санитарной безопасности.

"Эпидемия, которая в определенной степени затронула все страны мира, повлияла на все сферы нашей жизни и заставила нас изменить привычный образ жизни. Тем не менее, фактом является то, что если принять необходимые меры предосторожности, то можно защитить себя от заражения. Мы в Турции в этом контексте приняли необходимые законодательные изменения, чтобы, начиная с аэропорта прибытия туристов, транспорт, на котором они будут передвигаться, отели, в которых они остановятся, и рестораны, в которые они пойдут, — во всех объектах были приняты меры в рамках борьбы с эпидемией. Все они будут проходить строгую проверку", — добавил дипломат. 
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