











В стационар было доставлено четыре человека из этих 15. У одной, правда обнаружили аппендицит, что вряд ли связано с плохим качеством воды, считает специалист. По словам Жинко, люди связывали ухудшение своего здоровья именно с употреблением плохой воды.





Кстати, 24 июня пресс-служба Минздрава опровергала сведения о том, что люди пострадали от плохой воды: "Информация о том, что в минские больницы поступают пострадавшие с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака, не соответствует действительности".







