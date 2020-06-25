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К медикам из-за ситуации с водой обратилось 15 человек, госпитализировано четыре

24 июня к медикам обратилось 15 минчан, которые жаловались на ухудшение здоровья в связи с плохой водой. Об этом сообщил главврач станции скорой медпомощи Александр Жинко на пресс-конференции 25 июня.




В стационар было доставлено четыре человека из этих 15. У одной, правда обнаружили аппендицит, что вряд ли связано с плохим качеством воды, считает специалист. По словам Жинко, люди связывали ухудшение своего здоровья именно с употреблением плохой воды.

Кстати, 24 июня пресс-служба Минздрава опровергала сведения о том, что люди пострадали от плохой воды: "Информация о том, что в минские больницы поступают пострадавшие с ожогами глаз и отравлениями парами аммиака, не соответствует действительности". 
Еврорадио
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