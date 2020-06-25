Вода в двух самых крупнонаселенных районах Минска вредна по своему химическому составу, следует из документа Минздрава, оказавшегося в распоряжении радио Свабода





Получить комментарий в министерстве на момент выхода публикации журналистам не удалось, однако, как заявила сегодня на брифинге главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, пить эту воду нельзя





Минский городской Центр гигиены, пишут в документе, делал 24 июня забор воды на анализ во Фрунзенском и Московском районах Минска в связи с обращениями населения. В результате лабораторных исследований выявили несоответствие санитарным правилам и нормам по "запаху при 20°С и 60°С", пермагонатной окислительности и наличию нефтепродуктов.





"В настоящее время питьевая вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам" - говорится в документе от 24 июня.









В связи с «нарушениями законодательства, создающими угрозу вреда жизни и здоровью населения», главный санитарный врач считал необходимым объявить населению о запрете использования воды в Московском и Фрунзенском районах Минска.





То есть еще вчера санслужбам Минска, коммунальщикам и городским чиновникам было известно, что эту воду пить нельзя, но людей уверяли в обратном! Даже в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» начальник производства "Минскводопровод" Антон Голоскок заявил, что вода "полностью соответствует всем нормативам, присутствует только запах".



В течение 24 и 25 июня от Мингорисполкома и Минскводоканала поступали протворечивые сообщения сначала об опасности воды, затем о соответствии воды нормам. И только 25 июня в полдень на брифинге главный санврач страны наконец заявила, что пить эту воду нельзя.









Тем временем и сегодня от минчан продолжают идти жалобы на качество воды, причем уже не только в Московском и Фрунзенском районах, но и в центре города.





Пуступает также пока неподтвержденная информация о море рыбы в минских водохранилищах.









Генеральная прокуратура начала проверку в связи с жалобами минчан на качество воды.



